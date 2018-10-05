Варшава ожидает конкретных предложений США по поводу военной базы — польский министр

05.10.2018 15:19 Вашингтон готовит Варшаве конкретные предложения по поводу размещения постоянной американской военной базы на территории Польши. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в Брюсселе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, информирует РАР.



“Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал мне, что Пентагон очень интенсивно работает над предложением польской стороны относительно постоянной американской базы в Польше”, - заявил Блащак.



По его словам, очередная встреча по этому вопросу вскоре состоится в Вашингтоне. Министр сообщил, что рабочая группа экспертов Пентагона и Министерства национальной обороны РП начала работу над деталями предложения.



Блащак отметил, что конкретных решений по этому делу можно будет ожидать к марту следующего года.



“Тогда Пентагон обязан будет представить Конгрессу рекомендации по этому делу”, - отметил Блащак.



Как сообщалось, недавно президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Тогда Дуда в шутку заметил, что ее можно было бы назвать “Форт Трамп”.



По состоянию на настоящее время, на территории Польши дислоцируются свыше 3 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе. В частности, в рамках упрочненного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) вблизи города Ожиш (северо-восток Польши) размещаются несколько сотен американских военнослужащих в составе батальонной боевой группы. Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы укрепления Европейского региона (European Reassurance Initiative - ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США. Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база - элемент системы ПРО системы Aegis Ashore.

















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