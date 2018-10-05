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В 2018 году Генинспекция МВД привлекла к ответственности 7 сотрудников за наркопреступление
05.10.2018 19:15
В 2018 году Генеральная инспекция министерства внутренних дел привлекла к ответственности 7 сотрудников за наркопреступление- заявил на брифинге в министерстве начальник главного управления борьбы с организованной преступностью департамента Центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.
По словам Челидзе, Министерство внутренних дел активно борется с наркопреступлением и внутри ведомства.
"Хотел бы сообщить вам, что в текущем году сотрудники Генеральной инспекции Министерства внутренних дел привлекли к уголовной ответственности семь сотрудников полиции по фактам незаконной покупки-хранения-ввоза наркотических средств. Следует отметить, что с ноября 2017 года по 3 октября 2018 года включительно в поселении Поничала правоохранители задержали за разные наркопреступления 192 человека, в том числе 13 женщин, и 179 мужчин"- заявил Мамука Челидзе.
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