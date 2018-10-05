Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украине, Молдове и Грузии нужна общая стратегия кибербезопасности и информбезопасности от РФ – Парубий


05.10.2018   21:48
Украина, Молдова и Грузия должны иметь общую стратегию кибербезопасности и защиты информационного пространства от влияния Российской Федерации ввиду предстоящих во всех трех странах выборов, подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Год выборов во всех трёх странах. И влияние России на избирательный процесс в наших странах очень высок. Его нельзя недооценивать. Потому нужна общая стратегия кибербезопасности, информационной безопасности, поддержка друг друга через наблюдателей - считаю, это большой вызов, который стоит перед нами", - сказал А.Парубий в Тбилиси, выступая на инаугурационном заседании межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдовы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина на первом месте по количеству туристов в Грузии - посол
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: К сожалению, Россия и сегодня создает препятствия нашим мирным усилиям
Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Руководитель Национального экзаменационного центра - Часть армянских и азербайджанских абитуриентов не попали в университеты за неимением информации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна