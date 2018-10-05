Украине, Молдове и Грузии нужна общая стратегия кибербезопасности и информбезопасности от РФ – Парубий

05.10.2018 21:48 Украина, Молдова и Грузия должны иметь общую стратегию кибербезопасности и защиты информационного пространства от влияния Российской Федерации ввиду предстоящих во всех трех странах выборов, подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"Год выборов во всех трёх странах. И влияние России на избирательный процесс в наших странах очень высок. Его нельзя недооценивать. Потому нужна общая стратегия кибербезопасности, информационной безопасности, поддержка друг друга через наблюдателей - считаю, это большой вызов, который стоит перед нами", - сказал А.Парубий в Тбилиси, выступая на инаугурационном заседании межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдовы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

