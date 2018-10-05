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Украине, Молдове и Грузии нужна общая стратегия кибербезопасности и информбезопасности от РФ – Парубий
05.10.2018 21:48
Украина, Молдова и Грузия должны иметь общую стратегию кибербезопасности и защиты информационного пространства от влияния Российской Федерации ввиду предстоящих во всех трех странах выборов, подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
"Год выборов во всех трёх странах. И влияние России на избирательный процесс в наших странах очень высок. Его нельзя недооценивать. Потому нужна общая стратегия кибербезопасности, информационной безопасности, поддержка друг друга через наблюдателей - считаю, это большой вызов, который стоит перед нами", - сказал А.Парубий в Тбилиси, выступая на инаугурационном заседании межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдовы.
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