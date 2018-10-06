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Сотрудники МВД Грузии задержали человека, разыскивавшегося 24 года за грабеж, разбой и побег из тюрьмы
06.10.2018 16:38
Сотрудники департамента полиции Самцхе-Джавахети МВД Грузии в результате проведения оперативно-розыскных и следственных действий задержали в Боржоми разыскивавшегося в течение 24 лет В.К. 1970 года рождения.
В сообщении Министерства ВД говорится, что задержанный разыскивался с 1994 года за грабеж, разбой и побег из тюремного учреждения.
«6 июля 1994 года В.К. по санкции прокурора было избрано в качестве меры пресечения 3-месячное предварительное заключение. 16 сентября того же года, в период предварительного заключения он бежал из изолятора временного содержания вместе с другими лицами и был объявлен в розыск.
В 2008 году решением Ахалцихского суда в отношении него было прекращено дело в связи с совершением преступления, предусмотренного статьей 151 УК Грузии (грабеж), а в качестве меры пресечения за преступление, предусмотренное 2-й частью статьи 379 УК Грузии (побег обвиняемого или осужденного из мест задержания, пенитенциарного учреждения или другого места содержания), было определено лишение свободы на 5 лет», - сообщает ведомство.
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