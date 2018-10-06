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В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
06.10.2018 18:04
Сотрудники МВД Грузии в нескольких километрах от Тбилиси задержали 35-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В Турции задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, членстве в преступной организации, незаконном лишении свободы, похищении человека, убийстве и вымогательстве. По запросу Анкары в международный розыск он был объявлен 2015 году.
В настоящее время проводятся мероприятия для экстрадиции задержанного в Турцию.
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