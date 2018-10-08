С первого января 2019 года у Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет учебный центр

08.10.2018 13:24 С первого января 2019 года у Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет учебный центр. Создание данного центра предусмотрено законопроектом «О специальном профессиональном образовании», инициирование которого, по информации Первого канала, случится на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно изменениям, центр будет осуществлять специальную профессиональную подготовку\переподготовку для принимаемых в службу лиц и действующих сотрудников.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями меняет статус. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями будет преобразована в учреждение, подведомственное министерству внутренних дел, и будет подотчетным премьер-министру и министру внутренних дел.















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