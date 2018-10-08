Служба по управлению чрезвычайными ситуациями меняет статус

08.10.2018 13:58 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями меняет статус. В закон «О гражданской безопасности» входят соответствующие поправки, которые, по информации Первого канала, будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно изменениям, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями будет преобразована в учреждение, подведомственное министерству внутренних дел, и будет подотчетным премьер-министру и министру внутренних дел.



По законопроекту, не меняется роль службы в вопросе управления материальными резервами и сохраняется существующая структура Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Вместе с тем, проект уточняет, что в сфере Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет существовать Агентство сервисов государственных резервов и гражданской безопасности, основной функцией которого будут государственное обслуживание в сфере гражданской безопасности, операционные процедуры в связи с созданием государственных материальных ресурсов, управлением, хранением и использованием.



Согласно законопроекту, главу Агентства сервисов государственных резервов и гражданской безопасности назначает министр, а руководителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с представления министра внутренних дел, назначает на должность и увольняет премьер-министр.















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