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Служба по управлению чрезвычайными ситуациями меняет статус
08.10.2018 13:58
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями меняет статус. В закон «О гражданской безопасности» входят соответствующие поправки, которые, по информации Первого канала, будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро.
Согласно изменениям, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями будет преобразована в учреждение, подведомственное министерству внутренних дел, и будет подотчетным премьер-министру и министру внутренних дел.
По законопроекту, не меняется роль службы в вопросе управления материальными резервами и сохраняется существующая структура Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Вместе с тем, проект уточняет, что в сфере Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет существовать Агентство сервисов государственных резервов и гражданской безопасности, основной функцией которого будут государственное обслуживание в сфере гражданской безопасности, операционные процедуры в связи с созданием государственных материальных ресурсов, управлением, хранением и использованием.
Согласно законопроекту, главу Агентства сервисов государственных резервов и гражданской безопасности назначает министр, а руководителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с представления министра внутренних дел, назначает на должность и увольняет премьер-министр.
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