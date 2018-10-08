Грузия намерена поставлять бронетехнику в страны Дальнего Востока

08.10.2018 14:25 Научно-технический центр министерства обороны Грузии «Дельта» намерен начать поставки бронетехники нескольким странам Дальнего Востока. Об этом говорится в информации государственного военного научно-технического центра «Дельта».



Как сообщается в информации, переговоры с соответствующими странами относительно поставок бронетехники уже ведутся.



Кроме того, по информации «Дельты», в заключительной фазе находятся переговоры о поставках потенциальным клиентам качественно новой интегрированной разведывательной системы.



«Поскольку интеллектуальный и производственный ресурсы центра работают в полную силу с целью развития нового продукта, у нас есть возможность прочно занять свое место на международном рынке. Соответственно, в 2018 году мы продолжаем работать как над повышением обороноспособности страны, так и над международными контрактами. Ведутся переговоры о поставке бронетехники с несколькими странами Дальнего Востока, в результате чего «Дельта» расширит географию своих клиентов», - сообщают в «Дельте».



По их информации, центр «Дельта» также планирует представить образцы национальной продукции вооружения на крупнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки международной выставке военной, морской и воздушной оборонной промышленности IDEX 2019 (International Defence Exibition and Conference).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

