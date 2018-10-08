Министр обороны Леван Изория подвел итоги визита в Брюссель

08.10.2018 17:03 Министр обороны Грузии Леван Изория подвел итоги визита в Брюссель. Как отметил Изория, в Брюсселе состоялся исторический визит, на котором было объявлено, в ближайшие годы сотрудничество будет расти как с США, так и НАТО.



«У меня был достаточно долгий разговор с секретарем по обороне Мэттисом, который однозначно поблагодарил меня за те образцовые реформы, которые произошли в министерстве обороны, и отметил, что это является образцом не только для стран-партнеров НАТО, но и государств-членов НАТО. Доверие, которое мы завоевали в последние годы, — это заслуга именно того прогресса, который мы имеем с точки зрения осуществления реформ, и именно в результате этого доверия мы приобретаем значительное вооружение от Соединенных Штатов. Я хочу подчеркнуть, что поддержка нашего стратегического партнера является действительно впечатляющей, что выражается в соответствующих учениях. Выражается в беспрецедентно большой финансовой поддержке, у которой будущем будет более растущая динамика», — заявил министр.



Как отметил Леван Изория, в параллельном режиме он встретился с генеральным секретарем НАТО и состоялся очень важный формат в виде комиссии НАТО-Грузия, на котором страны-члены НАТО также однозначно зафиксировали прогресс, имеющийся у страны с точки зрения демократического развития, а также реформы в министерстве обороны.



«Мы запланировали широкий спектр будущего сотрудничества. Мы выступили с предложением, чтобы сотрудничество между НАТО и Грузией приняло более широкий формат, в котором будет больше присутствия НАТО и больше обеспечения НАТО в Грузии, что конкретно было выражено в нашей инициативе по созданию Центра готовности НАТО-Грузия. Эта инициатива была принята очень позитивно, и следующие месяцы мы посвятим формированию этой инициативы в более конкретном виде. Мы также особо коснулись беспрецедентных учений в сотрудничестве между НАТО и Грузией, которые состоятся в марте 2019 года, и еще раз будут ясным подтверждением того, что наше сотрудничество переходит на новый этап. С этим фактом действительно нужно поздравлять, это — шаг вперед на пути интеграции Грузии в североатлантическое пространство, чему мы придадим больше усилий с большей динамикой и интенсивностью при поддержке нашего главного стратегического партнера и государств-членов НАТО», — заявил Леван Изория.



Министр обороны также рассказал о запланированных встречах и отметил, что планирует встретиться с министрами обороны других стран-лидеров НАТО до конца года.



«У меня есть возможность встретиться с министром обороны Франции в рамках двустороннего формата во Франции. В конце ноября я планирую встретиться с министром обороны Германии, что еще раз подчеркивает, что наши отношения как с главным стратегическим партнером, так и странами-членами НАТО отличаются беспрецедентной динамикой», — заявил Изория.















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