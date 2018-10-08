Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Грузии анонсирует прогресс по чатси противовоздушной обороны


08.10.2018   18:56
По словам министра обороны Грузии, у страны будет значительный прогресс в противовоздушном направлении. Об этом Леван Изория заявил на пресс-конференции сегодня.

«В следующем году мы продолжим имплементацию соглашения с французами, которое нацелено на защиту противовоздушного пространства и предусматривает приобретение соответствующих противовоздушных систем. Мы успешно завершили первый этап в этом году и в будущем году перейдем на следующий этап, который охватывает трех или четырехлетний период», — заявил министр обороны.

Министр также ознакомил журналистов с важными новинками, достигнутыми в сфере авиации.

«На предыдущем заседании правительство приняло решение максимально использовать грант США — 9 миллионов долларов, чтобы осуществить как ремонт, так и модернизацию ресурсов в авиации. В этом году мы выделили 23 миллиона лари из бюджета. Эта кумуляция как американской помощи, так и миллионов лари, учтенных бюджетом, позволит нам осуществить ремонт и модернизацию авиационных средств», — заявил Леван Изория.

Министр обороны также отметил, что модернизированные девять авиационных средств будут оснащены не только специальными средствами для выполнения задач по обороне, но и противопожарными средствами в кризисной ситуации.

«Наши вертолеты смогут действовать как для задач обороны, так и во время отдельных кризисов. Суммы выделены, на это понадобится определенное время. Ремонтные работы должны пройти в специальных заводах. Это невозможно провести на месте, поэтому нужно их транспортировать. Затем они вернутся в Грузию с новым оснащением и 15-летним ресурсом», — заявил Леван Изория.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и «КазТрансГаз» подписали мировую
Бизнес позитивно оценивает учреждение международного арбитража
К концу 2019 года государственный долг Грузии составит 19, 7 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и "КазТрансГаз" подписали мировую по "КТГ-Тбилиси" на условиях взаимного списания долгов
Царукян пообещал не выдвигать кандидатуру премьера после отставки Пашиняна
Меморандум Пашинян-Царукян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна