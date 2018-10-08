Изория: Грузия и впредь будет приобретать воороужение у США

08.10.2018 19:05 Грузия и впредь будет приобретать воороужение у США. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр обороны Грузии, подытоживая визит в Брюссель.



По его словам, в ходе визита запланирован широкий спектр сотрудничества НАТО-Грузии.



«Это был исторический визит, где еще раз было ясно заявлено, что сотрудничество и в последующие годы будет иметь возрастающую динамику в плане отношений как с нашим главным партнером – США, так и с НАТО. У меня была возможность довольно продолжительно побеседовать с секретарем обороны Мэттисом, который поблагодарил меня за образцовые реформы, которые осуществлены в оборонном ведомстве, и отметил, что доверие, которое мы снискали за последние годы, это заслуга именного того прогресса, который мы имеем в плане реализации реформ. В результате именно этого доверия мы приобрели и приобретем вновь у США значимое вооружение. Хочу подчеркнуть, что поддержка нашего главного стратегического партнера действительно впечатляет, что выражается в соответствующих учениях, беспрецедентной, большой финансовой помощи, которая в будущем будет иметь более возрастающую динамику. В параллельном режиме мы также встретились с генеральным секретарем НАТО, в лице комиссии НАТО-Грузия состоялся очень важный формат, где и странами-членами НАТО был однозначно зафиксирован тот прогресс, которого мы достигли как в плане демократического развития страны в целом, так и реформ, проведенных в оборонном ведомстве. Мы запланировали широкий спектр будущего сотрудничества. Мы выступили с предложением, чтобы сотрудничество между НАТО и Грузией получило более широкий формат, который подразумевает больше НАТО и больше обеспечения НАТО в Грузии. Конкретно это выражено в нашей инициативе по формированию Центра готовности НАТО-Грузия. Эта инициатива была принята очень положительно. Также мы особо коснулись беспрецедентных в сотрудничестве НАТО-Грузии учений, которые пройдут в марте 2019 года», - заявил Изория.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

