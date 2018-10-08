|
|
В Латвии заявили о кибератаках российских спецслужб
08.10.2018 19:51
Главное разведывательное управление РФ за последний год провело несколько атак в киберпространстве Латвии, в том числе против госучреждений, связанных с оборонным сектором и МИД. Об этом заявил латвийское Бюро по защите Конституции, сообщает Delfi.
В латвийское киберпространство вторгалась группа российских хакеров, атаковавшая Организацию по запрещению химического оружия, Международное антидопинговое агентство и малайзийские органы, занимающиеся расследования катастрофы MH17.
Кибератаки на Латвию проводились с разведывательной целью. Основной мишенью были государственные органы, но под прицел попали и частные предприятия и СМИ. Хакеры пытались проникнуть в информационные системы, чтобы затем загружать данные - в первую очередь переписку и документы.
ГРУ РФ широко использует так называемый фишинговый метод заражения системы шпионской программой. Злоумышленники отправляют поддельное сообщение электронной почты, чтобы побудить получателя открыть сообщение, которое, в свою очередь, заражает компьютер пользователя программой-шпионом.
В то же время в Бюро заявили, что попыток вмешаться в латвийские парламентские выборы, состоявшиеся на прошлой неделе, иностранные спецслужбы не делали.
Самая масштабная кибератака на госорганы Латвии состоялась в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна