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В Латвии заявили о кибератаках российских спецслужб


08.10.2018   19:51
Главное разведывательное управление РФ за последний год провело несколько атак в киберпространстве Латвии, в том числе против госучреждений, связанных с оборонным сектором и МИД. Об этом заявил латвийское Бюро по защите Конституции, сообщает Delfi.

В латвийское киберпространство вторгалась группа российских хакеров, атаковавшая Организацию по запрещению химического оружия, Международное антидопинговое агентство и малайзийские органы, занимающиеся расследования катастрофы MH17.

Кибератаки на Латвию проводились с разведывательной целью. Основной мишенью были государственные органы, но под прицел попали и частные предприятия и СМИ. Хакеры пытались проникнуть в информационные системы, чтобы затем загружать данные - в первую очередь переписку и документы.

ГРУ РФ широко использует так называемый фишинговый метод заражения системы шпионской программой. Злоумышленники отправляют поддельное сообщение электронной почты, чтобы побудить получателя открыть сообщение, которое, в свою очередь, заражает компьютер пользователя программой-шпионом.

В то же время в Бюро заявили, что попыток вмешаться в латвийские парламентские выборы, состоявшиеся на прошлой неделе, иностранные спецслужбы не делали.

Самая масштабная кибератака на госорганы Латвии состоялась в конце 2016 года, когда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.






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