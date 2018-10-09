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Во всех учреждениях по исполнению наказаний заключенным позволят пользоваться холодильниками


09.10.2018   15:02
По приказу министра юстиции, во всех учреждениях по исполнению наказаний заключенным позволят пользоваться холодильниками, — об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба.

Максимальные габариты холодильника должны составлять 100смX60смX60см.

До этого купить холодильник в магазине на территории тюрьмы могли лишь осужденные, находившиеся в пенитенциарных учреждениях низкого риска и полузакрытого типа.

«Согласно новым изменениям, пользоваться холодильниками смогут все заключенные, если этого позволяет инфраструктура камеры (площадь камеры, состояние электропроводки).

Заключенный не сможет воспользоваться холодильником, если будет выявлен факт пользования предметом не по назначению, либо если в ходе использования лицо нарушает санитарно-гигиенические нормы или правила противопожарной безопасности, либо если холодильником или его частями пользуются так, что создается угроза жизни или здоровью заключенного. В таком случае, по решению директора, холодильник передают члену семьи заключенного или размещают на склад учреждения до освобождения лица», — говорится в информации ведомства.






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