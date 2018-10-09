СГБ Грузии распространяет видеокадры освобождения Майи Отинашвили и Акакия Дотиашвили (Видео)

09.10.2018 20:04 Служба государственной безопасности Грузии распространяет видеокадры освобождения Майи Отинашвили и Акакия Дотиашвили.



«При активном участии Службы государственной безопасности и других государственных ведомств, 9 октября 2018 года из незаконного заключения были освобождены задержанные 29 сентября этого года возле села Хурвалети Горийского муниципалитета Майя Отинашвили и 6 октября этого года возле села Кирбали Горийского мунициаплитета Акакий Отинашвили.



Незаконное задержание человек оккупационным режимом представляет собой ограничения права на свободное передвижение и ухудшает существующую ситуацию на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии», — отмечается в информации СГБ.



Сегодня т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили и Акакия Дотиашвили из заключения. Отинашвили была задержана оккупационным режимом 29-го сентября.



















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