Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ Грузии распространяет видеокадры освобождения Майи Отинашвили и Акакия Дотиашвили (Видео)


09.10.2018   20:04
Служба государственной безопасности Грузии распространяет видеокадры освобождения Майи Отинашвили и Акакия Дотиашвили.

«При активном участии Службы государственной безопасности и других государственных ведомств, 9 октября 2018 года из незаконного заключения были освобождены задержанные 29 сентября этого года возле села Хурвалети Горийского муниципалитета Майя Отинашвили и 6 октября этого года возле села Кирбали Горийского мунициаплитета Акакий Отинашвили.

Незаконное задержание человек оккупационным режимом представляет собой ограничения права на свободное передвижение и ухудшает существующую ситуацию на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии», — отмечается в информации СГБ.

Сегодня т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили и Акакия Дотиашвили из заключения. Отинашвили была задержана оккупационным режимом 29-го сентября.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Как отличаются в Грузии зарплаты мужчин и женщин?
Какие специальности востребованы в Израиле?
За 5 лет правительство списало налоговые долги на сумму 3,1 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна