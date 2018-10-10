Леван Изория встретился с новым главой Еврокомиссии в Грузии

10.10.2018 11:52 Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня принял нового главу Еврокомиссии в Грузии Карла Харцеля, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Грузии.



На встрече министр обороны подчеркнул важность участия ЕС в обеспечении стабильности и безопасности в Грузии. Он особо отметил особую роль наблюдательной миссии ЕС в Грузии.



Л. Изория также отметил, что для Грузии очень важно быть участником международной программы - Политики безопасности и обороны ЕС.















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