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Пожарные-спасатели принимают участие в широкомасштабных учениях управления результатами EARDCC NATO


10.10.2018   14:09
Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Сербии принимают участие в широкомасштабных учениях управления результатами EARDCC NATO.

По информации ведомства, на церемонии открытии учений SRBIJA2018 присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербской республики Александр Вучич.

Йенс Столтенберг поприветствовал грузинских пожарных-спасателей и пожелал им успехов.

В широкомасштабные учения вовлечены 29 союзников НАТО и 170 представителей из разных стран.

Цель учений — развитие взаимосотрудничества между странами, в том числе и способствование пограничному сотрудничеству и соответствующая координация международных организаций.








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