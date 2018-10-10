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Пожарные-спасатели принимают участие в широкомасштабных учениях управления результатами EARDCC NATO
10.10.2018 14:09
Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Сербии принимают участие в широкомасштабных учениях управления результатами EARDCC NATO.
По информации ведомства, на церемонии открытии учений SRBIJA2018 присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербской республики Александр Вучич.
Йенс Столтенберг поприветствовал грузинских пожарных-спасателей и пожелал им успехов.
В широкомасштабные учения вовлечены 29 союзников НАТО и 170 представителей из разных стран.
Цель учений — развитие взаимосотрудничества между странами, в том числе и способствование пограничному сотрудничеству и соответствующая координация международных организаций.
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