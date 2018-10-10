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МВД Грузии планирует закупить 148 новых автомобилей


10.10.2018   15:12
Министерство внутренних дел Грузии объявило два тендера на закупку 148 легковых автомобилей общей стоимостью более 8,6 миллиона лари (более 3,3 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте государственных закупок.

Первый тендер касается предоставления МВД 60 легковых автомобилей высокой проходимости с типом кузова «пикап» на сумму более 4,4 миллиона лари (около 1,7 миллиона долларов).

Согласно условиям тендера, автомобили должны быть выпущены не ранее 2018 года. Объем двигателя — 2,2 литра. Мощность — 102 лошадиные силы. Коробка передач — пятиступенчатая механическая. В смешанном режиме автомобиль должен потреблять не более 10,3 литра на 100 километров.

Второй тендер МВД объявлен на поставку 88 легковых автомобилей с типом кузова «хетчбек» на сумму более 4,2 миллиона лари (более 1,6 миллиона долларов).

Согласно требованиям тендера, закупаемые автомобили должны быть 2018 года выпуска. Объем двигателя — от 1,4 до 1,6 литров. Мощность — от 100 до 120 лошадиных сил. Коробка передач — не менее пяти ступеней. В смешанном режиме автомобили должны потреблять не более 6 литров на 100 километров.

Все автомобили должны быть поставлены министерству внутренних до 20 декабря 2018 года включительно.






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