СГБ выявила факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконного дохода гражданами Ирана

11.10.2018 12:11 Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра в рамках совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных действий выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконного дохода гражданами Исламской Республики Иран, проживающими в Грузии. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности.



По сообщению ведомства, в рамках следствия последние несколько месяцев осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, и проводились тайные следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу хавала, что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без необходимого для этой деятельности разрешения, в обход грузинской банковской системы. Лица, осуществляющие конвертацию денежных средств и перечисление, взамен за эту услугу получали большое количество дохода.



"Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности и Контртеррористического центра, на основании предписания суда провели обыск в находящихся в Тбилиси офисах и жилых домах граждан Исламской Республики Иран, в результате чего изъято денежное средство в большом количестве, "черная бухгалтерия", и терминалы иранского производства, чем подтвердилось то обстоятельство, что в этих учреждениях имели место факты незаконной предпринимательской деятельности, и легализации незаконных доходов"- сказано в заявлении СГБ.



По информации ведомства, активно продолжается расследование по делу с целью выявления других возможных участников преступления. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

