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По делу кражи в Афганистане 9 военным мерой наказания определили залог


11.10.2018   12:50
В Афганистане, в связи с фактом кражи в торговом объекте на авиационной базе Баграм в июле текущего года, 9 военнослужащим предъявлено обвинение. 10 октября Тбилисский городской суд обсудил форму меры пресечения в отношении обвиняемых, и всем 9 военнослужащим определил мерой пресечения залог по 3 000 лари.

30 июля 2018 года в Департаменте военной полиции началось доследственное расследование на основании материалов, пересланных военной полицией контингента США. Дело касалось кражи в магазине на территории авиационной базы Баграм военнослужащими одного из пехотных[ батальонов, участвующих в миротворческой миссии. Сначала грузинская сторона заявляла, что выявлялось участие в краже четырех военнослужащих.

По информации следствия, 24 июля 2018 года пять военнослужащих одного из пехотных батальонов, участвующих в миротворческой миссии, в свободное время вошли в один из магазинов т.н. сети PX, находящегося вблизи от их жилой казармы, и украли предметы стоимостью 2 952, 29 долларов США. В тот же день эти пять человек вместе с четырьмя военнослужащими того же батальона в другом магазине той же сети украли вещи стоимостью 3 599,6 долларов США.

По пояснению Министерства обороны, предположительным участникам преступления раньше времени прекращена командировка, и для расследования они вернулись в Грузию раньше срока.

Всем 9 военнослужащим предъявлено обвинение по подпункту "а" части 2 и подпункту "а" части три статьи 177 УКГ, что подразумевает групповую кражу по предварительному сговору, вызвавшую значительный ущерб. Преступление подразумевает тюремное заключением сроком от 4 до 7 лет.







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