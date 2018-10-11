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С сегодняшнего дня задействовано новое правило замены иностранных водительских прав на грузинские


11.10.2018   14:00
На основании соответствующего приказа министерство внутренних дел, Агентство обслуживания осуществило изменения в правила замены иностранных водительских прав грузинскими, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

По информации пресс-службы МВД, согласно новым регуляциям, для замены полученных за рубежом водительских прав в Грузии необходимо, чтобы до получения прав гражданин пребывал (жить) в стране, где выдано удостоверение, по меньшей мере 185 дней в течение года.

Для замены водительских прав, выданных иностранным государством, гражданин должен представить в Агентстве обслуживания МВД следующие документы:

Заявление;
Удостоверение личности гражданина Грузии;
Водительские права, выданные иностранным государством;
Подтверждение водительских прав, легализованных согласно правилу, остановленному законом и заверенных апостилем (письменное обращение полномочного органа или должностного лица, или справка, которая подтверждает факт отсутствия прерывания или прекращения выданных иностранным государством водительских прав);
Справка о состоянии здоровья;
Справка о пересечении границы, выданная соответствующим компетентным ведомством страны, выдавшей водительские права.
По данным МВД, данная регуляция соответствует директиве Европарламента и Совета Европе (2006/126/EC) и способствует формированию равного подхода в процессе замены водительских прав, выданных любым иностранным государством.






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