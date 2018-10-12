Граждане Турции подделывали грузинские права и виды на жительство

12.10.2018 16:13 Двоих граждан Турции задержали в Грузии по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных документов. Об этом сегодня сообщили в Службе Госбезопасности Грузии (СГБ).



Оперативно-розыскные и следственные мероприятия для задержания обвиняемых провели сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ.



Следствие установило, что с помощью специальных технических средств обвиняемые подделывали документы, выданные от имени Грузии — виды на жительство и водительские удостоверения. Фальшивые права и удостоверения они реализовывали гражданам Турции по цене в 1,6 тысячи долларов.



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов, печатей, штампов или бланков». Обвиняемым грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

















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