Попытка втягивания армии в политические спекуляции принципиально неприемлема - Минобороны

12.10.2018 16:49 Армия – нейтральный институт и любая попытка втягивания в политические спекуляции является принципиально неприемлемыми, — об этом старший пресс-офицер Генштаба ВС Грузии Арчил Омиадзе заявил на брифинге сегодня.



По словам Арчила Омиадзе, в целях дискредитации вооруженных сил Грузии, бывший министр обороны Дмитрий Шашкин распространяют ложную информацию, будто у военнослужащих 28 октября не будет права выбора и пытается обосновать это обвинение закрытием спецучастков.



«Спецучастки существовали в течение длительного времени до 2016 года, но вместе с тем, почти все партии и организации-наблюдатели рассматривали эти типы избирательных участков как рычаг влияния на выборы. Принимая во внимание эти рекомендации, было принято решение и были отменены специальные участки во всех вооруженных силах, за исключением Афганистана. Их отмена не оказала никакого негативного влияния на военнослужащих с точки зрения выражения избирательного права. В результате изменений, военнослужащие голосуют по месту регистрации, а те служащие, чьи условия службы или состояние здоровья требуют от них быть в день выборов на отличающемся от места регистрации адресе, который принадлежит другому избирательному округу, голосуют на избирательном участке вблизи места дислокации; а часть — с помощью переносного ящика», — заявил Арчил Омиадзе.



По его словам, информация, будто ротация на локации в Афганистане совпала с такими датами, чтобы ограничить избирательное право участников контингента, полная ложь.



«Операция переброса завершена, и обеспечение наших военнослужащих голосованием осуществится на двух локациях — авиационной базе Баграм и на базе Мармал. А контингент, выполнивший миссию и вернувшийся в Грузию задолго до выборов, к этому времени будет в отпуске и сможет реализовать свои права в соответствии с их адресами проживания», — заявил Арчил Омиадзе.



Кроме того, представитель министерства обороны рассказал о распространенной информации о том, что министерство обороны покупает ненужное оружие и отмечает, что это — ложь.



«В течение многих лет мы, военные, требовали купить противотанковые и противовоздушные средства в условиях всех властей и потребность в них показали и события 2008 года. Следовательно, все случаи закупок оружия соответствуют нашим боевым потребностям и подлежат долгосрочной стратегии закупок, которая также совместима со стандартами НАТО. Шашкин также распространяет оскорбительные для грузинского офицера обвинения, которые касаются ношения военной формы. Он обманывает общественность, что цель изменения правил ношения военной формы в нерабочие часы — ущемление любви к грузинской армии и гордости в населении. В действительности, это изменение было принято в 2010 году. Целенаправленное деградация грузинской армии и моральное, а также психологическое давление на офицерский корпус осуществлялось имена во время его пребывания министров в период выборов 2012 года, когда все вооруженные силы с 18-го сентября по 5 октября находились в казарменном положении и активно проходило выяснение, в пользу кого военные должны были сделать выбор. Никогда вооруженные силы Грузии не были так деполитизированы, как сейчас. Эти черные страницы истории вооруженных сил Грузии навсегда закрыты. Сегодня армия представляет собой краеугольный камень государственности демократической Грузии. Армия – нейтральный институт и попытки втягивания в политические спекуляции являются принципиально неприемлемыми и обречены», — заявил Арчил Омиадзе.















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