Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД начало следствие из-за запланированного фестиваля марихуаны


13.10.2018   15:50
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за «Фестиваля легализации марихуаны», анонсированного партией «Новый политический центр – Гирчи». Об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе.

«Гирчи» планирует провести «Фестиваль легализации марихуаны» 20 октября в парке Дедаэна в центре Тбилиси. Лидер партии и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе сообщил, что он собирается совершить «очередной акт неповиновения» и «де-факто осуществить легализацию культивации и продажи марихуаны в стране».

В министерстве внутренних дел планы «Гирчи» расценили, «как попытку организации преступления», а также «призыв и вовлечение граждан в противоправные действия».

Как заявляют в ведомстве, если на указанном фестивале будут иметь место какие-либо правонарушения, полиция примет строгие меры, предусмотренные законодательством Грузии. Борцвадзе пояснил, что, говоря о правонарушениях, МВД подразумевает реализацию наркотических средств, хранение, их потребление или популяризацию.

«В соответствии с действующим законодательством Грузии, приобретение, хранение, реализация, потребление и популяризация наркотических веществ наказуемы. В зависимости от количества наркотических веществ, указанные действия попадают как под административную, так и под уголовную ответственность. Уголовное право устанавливает ответственность и за организацию сбыта наркотических веществ», — заявил Борцвадзе.

В настоящее время МВД ведет расследование по частям 2 и 3 статье 273 прима статьи УК Грузии. Она подразумевает незаконное приобретение-хранение и реализацию растения конопли или марихуаны.

Ведомство призывает общественность воздерживаться от подобных провокационных заявлений в будущем, заключил Борцвадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию
ЕС: Мы выступаем за укрепление верховенства закона в Армении
Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна