МВД начало следствие из-за запланированного фестиваля марихуаны

13.10.2018 15:50 МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за «Фестиваля легализации марихуаны», анонсированного партией «Новый политический центр – Гирчи». Об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе.



«Гирчи» планирует провести «Фестиваль легализации марихуаны» 20 октября в парке Дедаэна в центре Тбилиси. Лидер партии и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе сообщил, что он собирается совершить «очередной акт неповиновения» и «де-факто осуществить легализацию культивации и продажи марихуаны в стране».



В министерстве внутренних дел планы «Гирчи» расценили, «как попытку организации преступления», а также «призыв и вовлечение граждан в противоправные действия».



Как заявляют в ведомстве, если на указанном фестивале будут иметь место какие-либо правонарушения, полиция примет строгие меры, предусмотренные законодательством Грузии. Борцвадзе пояснил, что, говоря о правонарушениях, МВД подразумевает реализацию наркотических средств, хранение, их потребление или популяризацию.



«В соответствии с действующим законодательством Грузии, приобретение, хранение, реализация, потребление и популяризация наркотических веществ наказуемы. В зависимости от количества наркотических веществ, указанные действия попадают как под административную, так и под уголовную ответственность. Уголовное право устанавливает ответственность и за организацию сбыта наркотических веществ», — заявил Борцвадзе.



В настоящее время МВД ведет расследование по частям 2 и 3 статье 273 прима статьи УК Грузии. Она подразумевает незаконное приобретение-хранение и реализацию растения конопли или марихуаны.



Ведомство призывает общественность воздерживаться от подобных провокационных заявлений в будущем, заключил Борцвадзе.















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