В Амбролаури, угрожая огнестрельным оружием, ограбили автозаправочную станцию и магазин

14.10.2018 14:13 Сотрудники департамента полиции Имеретии, Рачи-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванетии задержали по горячему следу, по обвинению в разбое Д.Т. 1990 года рождения



Как сообщает МВД Грузии, за преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 7 лет. По их информации, следствие установило, что обвиняемый, угрожая огнестрельным оружием, ограбил автозаправочную станцию и магазин в Амбролаури, после чего скрылся с места происшествия.



Как сообщают в ведомстве, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по горячему следу, правоохранители задержали Д.Т через несколько часов в Амбролаури.



По их данным, в ходе личного обыска полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления – пистолет. Задержанный признался в преступлении.



Следствие ведется по 1-й части статьи 179 УК Грузии (разбой).















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