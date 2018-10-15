Микаутадзе: Высшую школу юстиции необходимо укрепить

15.10.2018 13:27 И.о. председателя Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе говорит о реформировании и укреплении Высшей школы юстиции.



По его словам, это является обязательным на фоне того, что по конституционным изменениям, упраздняется назначение судей на трехлетний испытательный срок, что в будущем повлечет за собой необходимость увеличения количества судей.



По оценке Микаутадзе, нехватка судей является одним из вызовов системы правосудия, что подтверждают многие исследования. По словам и.о. председателя совета, т.н. четвертая волна судебной системы предусматривает реформу школы юстиции.



«Реформа школы юстиции подразумевает увеличение возможностей, так как согласно исследованию, нам нужно увеличить корпус минимум на 100 судей. Хотя бы поэтому нужно увеличить возможности школы. Также упраздняется правило назначения на трехлетний испытательный срок. В течение времени и исходя из этих потребностей, существует спрос на укрепление школы», — отметил Микаутадзе.















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