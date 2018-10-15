В Грузии задержан фальшивомонетчик из Азербайджана

15.10.2018 14:42 По обвинению в хранении и сбыте поддельных денежных купюр в Грузии задержали гражданина Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.



По результатам обысков сотрудники ведомства изъяли 617 поддельных купюр с номиналом 100 долларов США.



Между тем, как реализовывал фальшивые деньги гражданин Азербайджана в Грузии, Следственная служба не уточняет.



В отношении задержанного уголовное дело возбудили по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере». Преступление наказывается лишением свободы сроком от семи до 10 лет.















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