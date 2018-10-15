Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержан фальшивомонетчик из Азербайджана


15.10.2018   14:42
По обвинению в хранении и сбыте поддельных денежных купюр в Грузии задержали гражданина Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

По результатам обысков сотрудники ведомства изъяли 617 поддельных купюр с номиналом 100 долларов США.

Между тем, как реализовывал фальшивые деньги гражданин Азербайджана в Грузии, Следственная служба не уточняет.

В отношении задержанного уголовное дело возбудили по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере». Преступление наказывается лишением свободы сроком от семи до 10 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов в Грузию из России и Турции сократился
Авиакомпания TAROM будет выполнять рейсы Бухарест-Тбилиси
В Тбилиси лицензированы 5044 гибридных такси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Супруга: Афгана Мухтарлы заключили в карцер
Кадыров пригласил Макрона и Пашиняна в Чечню на танцевальный фестиваль
Хухашвили: Субелиани чувствует себя кинутым, это его вендетта властям
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна