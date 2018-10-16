СМИ: гражданин Украины пытался ввезти в Грузию около 2 килограмм кокаина

16.10.2018 18:32 В Тбилисском аэропорту задержан гражданин Украины, который пытался провезти в Грузию около 2 килограмм наркотического вещества кокаин. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Имеди».



Согласно данным телекомпании, прибывшего в Тбилиси пассажира остановили таможенники. Во время осмотра в его багаже были обнаружены несколько жестяных банок с наркотическим веществом. По предварительной информации, это кокаин.















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