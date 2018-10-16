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В Украине разбился Су-27, два пилота погибли


16.10.2018   21:31
В Украине во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27. Это произошло 16 октября в Винницкой области, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Сегодня около 17 часов в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27", – сообщили в Минобороны.

Позже в Генштабе сообщили, что были обнаружены тела двух пилотов.​

Военная прокуратура Центрального региона сообщила, что один из погибших – американец. "По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота, один из которых офицер воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли", – сообщили в прокуратуре.

В Винницкой области сейчас проходят учения "Чистое небо-2018". В них принимают участие представители ВСУ, военнослужащие из США и Дании.






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