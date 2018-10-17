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В Грузии отмечают День ветерана


17.10.2018   12:08
Государственная служба по делам ветеранов Грузии поздравила героев страны с праздником.

День ветерана в Грузии отмечают с 17 октября 2014 года.

"Искренне поздравляем с Днем ветерана и благодарим за заслуги перед родиной, самоотверженность, преданную службу. Пройденный вами путь борьбы является примером для будущих поколений, так как вы жертвовали самым дорогим - своей жизнью ради Грузии, многие из вас героически пали на поле боя", - говорится в сообщении.

Там же отмечено, что важно ценить каждого ветерана и чтить память погибших.

"Велик ваш вклад в борьбе за Грузию! Мы все должны сделать не только для увековечения погибших героев, но и по достоинству ценить каждого из вас. Преданные солдаты родины, и сегодня вы стоите на страже мира и единства нашей страны, и всегда готовы бескорыстно служить родине", - сказано в поздравлении.

На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 70 тысяч ветеранов, среди которых участники ВОВ и боев за территориальную целостность Грузии.

Накануне по случаю праздника в Тбилиси состоялся матч по регби между главой Минздрава Давидом Сергеенко и депутатами парламента против ветеранов.






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