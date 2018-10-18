Россия строит десятки ядерных объектов у границы с ЕС

18.10.2018 11:17 Россия модернизировала военные бункеры для хранения ядерного оружия, расположенные в Калининградской области. Об этом сообщает CNN, публикуя спутниковые снимки.



Согласно сообщению, работы по модернизации велись как минимум в четырех местах по всему региону и продолжались с 19 июля по 1 октября.



Еще один набор снимков указывает на то, что РФ строит 40 новых бункеров, увеличивая таким образом пропускную способность в районе военного хранилища вблизи Приморска, второго по величине порта России на Балтийском море. Новые бункеры расположены вокруг более старых. Изображение от 18 июля показывает бункеры в стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.



По спутниковым снимкам также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты "Искандер".



Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго не прокомментировал непосредственно новые данные, заявив при этом, что присутствие России в Калининградской области не удерживает НАТО от деятельности в регионе.



"Если они хотят бросить нам вызов, мы бросим им вызов. Мы не будем запуганы теми системами, которые там находятся", - заявил Фогго.



Российские военные также не прокомментировали доказательства военной модернизации в Калининградской области, однако ранее российское правительство неоднократно заявляло о своем праве размещать там оружие.















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