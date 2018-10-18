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НАТО планирует запустить новый киберкомандний центр до 2023 года


18.10.2018   11:28
Новый военный командный центр НАТО, способный сдерживать и выполнять кибератаки, должен быть полностью укомплектован и функционален в 2023 году. Об этом было объявлено на ежегодной кибер-конференции НАТО в бельгийском Монсе, сообщает Euractiv.

31 августа было создано Агентство НАТО по коммуникациям и информации (NCIA) в штаб-квартире в Брюсселе. В настоящее время в операционном центре работает рабочая группа из 1500 гражданских и 1000 военных "кибер-воинов" с предполагаемым бюджетом в 1 млрд. евро на 2019 год.

По данным НАТО, агентство предназначено для оказания помощи в области воздушной и противоракетной обороны, образования и обучения, оперативного анализа и разведки для обеспечения безопасности компьютерных сетей.

Центр киберопераций (CYOC) в Монсе будет состоять из 70 экспертов, которые будут получать военные разведданные и информацию в режиме реального времени к 2023 году.

"Наша конечная цель - полностью осознать наше киберпространство, понять поминутно состояние наших сетей, чтобы командиры могли на них положиться", - сказал Ян Уэст, глава кибербезопасности в агентстве связи НАТО.

У НАТО нет собственного кибероружия. Несколько стран, в том числе США и Эстония, в последние недели предложили Альянсу свои кибервозможности для противостояний хакерским атакам.






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