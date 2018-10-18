Грузинские военные не пострадали от взрыва в Афганистане

18.10.2018 14:13 Грузинские военные, участвующие в миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, не пострадали в результате взрыва в провинции Парван, где расположена авиационная база Баграм, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.



В среду вечером рядом с патрулем сил НАТО взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате ранения получили пятеро чешских военных, а двое гражданских погибли.



"Среди пострадавших грузин нет. Это произошло вдалеке от места дислокации грузинских военных", - сказала сотрудница департамента по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Минобороны Грузии.



Минобороны Чехии сообщило, что один из пятерых военных был тяжело ранен. Всем пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в военный госпиталь на базе Баграм.



К этому времени трое военных уже выписаны из стационара. Военного, который пострадал больше всего, прооперировали. Врачи говорят, что его жизни опасность не угрожает.



Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.



С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.















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