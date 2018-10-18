Глава Минобороны Латвии назвал «российскую агрессию» одним из главных вызовов времени

18.10.2018 17:37 Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис считает главными вызовами времени кибератаки и рост российской агрессии. Об этом он заявил в эфире радиостанции LR-4, передает Delfi.



Как отметил министр, в новой концепции нацбезопасности Латвии Россия все чаще упоминается как потенциальный агрессор. К этому, пояснил Бергманис, привело в первую очередь то, что происходит непосредственно возле границ Латвии.



«Строится новая военная инфраструктура, увеличивается численность военнослужащих, проходят учения таких масштабов и сценариев, каких раньше не было. В том числе учения стратегических бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие… А как реагировать, если какие-то неожиданные действия с участием 3 тыс. человек происходят возле наших границ, а нам об этом даже не сообщают? Это реальные факты, которые происходят часто. То же — стрельбы в нашей экономическое зоне, которые нам так и не объяснили, почему и зачем», — сказал министр.



Также в числе серьезных угроз безопасности Латвии Бергманис назвал кибератаки, которые, по его словам, осуществляются все время.



«Кибервойна — это вовсе не где-то далеко и непонятно, она — на расстоянии одного щелчка кнопкой… В киберсреде сегодня происходит много несанкционированных вещей, а значит, возможны большие катастрофы, в том числе — влияние на политические проекты, ведь дигитализация во всех странах идет повсеместно во всех сферах», — указал он.



При этом министр заверил, что в этой сфере Латвия крепко держит оборону.



Он также напомнил, что Латвия — одна из стран, которая выполнила взятое перед НАТО обязательство и повысила бюджет обороны до 2%, чего не сделала, например, Германия. Однако, по мнению министра, расходы на оборону нужно повысить еще больше.















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