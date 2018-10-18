В Тбилиси похитили сына крупного бизнесмена - похитител задержаны

18.10.2018 19:02 Сотрудники правоохранительных органов Грузии в ходе спецоперации задержали членов организованной преступной группировки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, при этом в МВД официальных заявлений пока не делают.



По имеющимся данным, группировка насчитывала 18 человек. Операция по их задержанию началась после похищения в центре Тбилиси с целью получения выкупа 25-летнего мужчины. Сообщается, что это сын крупного бизнесмена. По информации СМИ, после похищения преступники планировали переправить его на оккупированные территории – в Гальский район Абхазии, но им это не удалось сделать. В результате похищенного мужчину спрятали в селе Маглаки Цхалтубского района Западной Грузии.



По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по статье 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы). Ожидается, что в ближайшее время МВД сделает официальное заявление.

















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