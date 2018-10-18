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ФСБ хочет взять Интернет под свой полный контроль
18.10.2018 23:02
Спецслужбы должны контролировать киберпространство для борьбы с терроризмом. Об этом заявил замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов на форуме в Бишкеке.
"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", – цитирует Смирнова "Интерфакс".
На заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке он рассказал, что страны ШОС договорились о взаимодействии в мониторинге глобального информационного пространства и создали защищенный канал связи для обмена данными о терроризме.
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