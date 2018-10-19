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МВД Грузии официально подтверждает похищение молодого мужчины преступной группой и задержание похитителей
19.10.2018 10:39
В результате нескольких спецопераций, проведенных одновременно в Имеретии и Тбилиси сотрудниками департаментов полиции Тбилиси, Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии вместе с Главной прокуратурой Грузии, по обвинению в захвате в качестве заложника, задержана преступная группа из 10-ти человек, - об этом заявлено на экстренном брифинге, проведенном накануне в МВД Грузии.
Как сообщает ведомство, совершенное преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет.
По информации МВД, следствием установлено, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.
«К МВД обратился отец похищенного и сообщил, что похитители связались с ним по мобильному телефону и потребовали большую сумму в качестве выкупа за сына. В случае неуплаты этой суммы, они пригрозили лишить заложника жизни.
Правоохранители, в результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий, установили местонахождение похищенного. По информации следствия, вооруженные похитители прятали Г.Д. в одном из сел Имеретии. Полиция освободила молодого человека в результате успешной спецоперации. Из дома, где похитители прятали заложника, правоохранителями в качестве вещественного доказательства изъято огнестрельное оружие. Полиция вернула Г.Д. семье невредимым. Расследование ведется по статье 144 УК Грузии. В рамках следствия назначены все соответствующие экспертизы», - заявил в МВД.
Информацию о произошедшем похищении «IPN» распространил за несколько часов до официального заявления. Источник «IPN» сообщал о преступной группе из 18-ти человек. По данным этого же источника, похищенный был перевезен на оккупированную территорию, в Гали, и за его освобождение похитители требовали солидный выкуп.
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