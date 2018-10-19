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В Италии в море нашли труп гражданина Грузии
19.10.2018 11:54
В итальянском городе Бари в море было найдено тело молодого человека. По предварительным данным, умерший — грузин в возрасте 31 года.
По информации итальянских СМИ, граждане увидели тело в море и сообщили об этом Службе береговой охране.
Пока неизвестно, является ли произошедшее несчастным случаем или самоубийством.
По предварительным данным, следы насилия на теле не отмечаются. Расследование продолжается.
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