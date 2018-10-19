В Италии в море нашли труп гражданина Грузии

19.10.2018 11:54 В итальянском городе Бари в море было найдено тело молодого человека. По предварительным данным, умерший — грузин в возрасте 31 года.



По информации итальянских СМИ, граждане увидели тело в море и сообщили об этом Службе береговой охране.



Пока неизвестно, является ли произошедшее несчастным случаем или самоубийством.



По предварительным данным, следы насилия на теле не отмечаются. Расследование продолжается.

















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