Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лицо, похищенное в целях вымогательства денег преступной группой из 10 человек, является сыном бизнесмена


19.10.2018   11:56
По существующей информации, лицо, похищенное преступной группой из 10 человек, - сын бизнесмена Амирана Деканосидзе, - Георгий Деканосидзе.

По распространившейся информации, в главном управлении полиции вчера до поздней ночи велся опрос Георгия Деканосидзе.

Что касается задержанных, официальное обвинение им будет предъявлено, предположительно, сегодня, после чего суд обсудит меру пресечения.

Комментарий о задержании преступной группы Министерство ВД Грузии распространило вчера. По информации ведомства, в результате нескольких спецопераций, проведенных одновременно в Имеретии и Тбилиси сотрудниками департаментов полиции Тбилиси, Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии вместе с Главной прокуратурой Грузии, по обвинению в захвате в качестве заложника, задержана преступная группа из 10-ти человек.

По информации МВД, следствием установлено, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.

«К МВД обратился отец похищенного и сообщил, что похитители связались с ним по мобильному телефону и потребовали большую сумму в качестве выкупа за сына. В случае неуплаты этой суммы, они пригрозили лишить заложника жизни.

Правоохранители, в результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий, установили местонахождение похищенного. По информации следствия, вооруженные похитители прятали Г.Д. в одном из сел Имеретии. Полиция освободила молодого человека в результате успешной спецоперации. Из дома, где похитители прятали заложника, правоохранителями в качестве вещественного доказательства изъято огнестрельное оружие. Полиция вернула Г.Д. семье невредимым. Расследование ведется по статье 144 УК Грузии. В рамках следствия назначены все соответствующие экспертизы», - заявил в МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Приукрашенная реальность – за месяц прожиточный минимум снизился
Новый регламент на стройматериалы увеличит цены на недвижимость
Новые банковские регуляции вынудят девелоперов искать иностранных покупателей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна