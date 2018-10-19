Лицо, похищенное в целях вымогательства денег преступной группой из 10 человек, является сыном бизнесмена

19.10.2018 11:56 По существующей информации, лицо, похищенное преступной группой из 10 человек, - сын бизнесмена Амирана Деканосидзе, - Георгий Деканосидзе.



По распространившейся информации, в главном управлении полиции вчера до поздней ночи велся опрос Георгия Деканосидзе.



Что касается задержанных, официальное обвинение им будет предъявлено, предположительно, сегодня, после чего суд обсудит меру пресечения.



Комментарий о задержании преступной группы Министерство ВД Грузии распространило вчера. По информации ведомства, в результате нескольких спецопераций, проведенных одновременно в Имеретии и Тбилиси сотрудниками департаментов полиции Тбилиси, Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии вместе с Главной прокуратурой Грузии, по обвинению в захвате в качестве заложника, задержана преступная группа из 10-ти человек.



По информации МВД, следствием установлено, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.



«К МВД обратился отец похищенного и сообщил, что похитители связались с ним по мобильному телефону и потребовали большую сумму в качестве выкупа за сына. В случае неуплаты этой суммы, они пригрозили лишить заложника жизни.



Правоохранители, в результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий, установили местонахождение похищенного. По информации следствия, вооруженные похитители прятали Г.Д. в одном из сел Имеретии. Полиция освободила молодого человека в результате успешной спецоперации. Из дома, где похитители прятали заложника, правоохранителями в качестве вещественного доказательства изъято огнестрельное оружие. Полиция вернула Г.Д. семье невредимым. Расследование ведется по статье 144 УК Грузии. В рамках следствия назначены все соответствующие экспертизы», - заявил в МВД.















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