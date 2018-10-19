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Специальная пенитенциарная служба опровергает сообщения об избиении Субелиани


19.10.2018   14:55
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опровергла сообщения о том, что находящийся в предварительном заключении бывший сотрудник Прокуратуры Мирза Субелиани, который, предположительно, обличил высокопоставленных чиновников Грузинской мечты в совершении различных преступлений, подвергся избиению.

Информация о физическом давлении на Субелиани распространилась 18 октября через Facebook, а позже об этом сообщили телекомпании и онлайн-издания.

В ответ на обвинения Пенитенциарная служба опубликовала краткое заявление, в котором «категорически» опровергла сообщения об избиении мирзы Субелиани. Служба также заявила, что «обвиняемый находится под круглосуточным визуальным наблюдением».

«Специальная пенитенциарная служба выражает готовность к тому, что если сторона защиты желает перепроверить указанную информацию, чтобы адвокат немедленно посетил обвиняемого Мирзу Субелиани», — говорится в заявлении Пенитенциарной службы.

Представитель Офиса народного защитника Натия Купрашвили, которая посетила заключенного поздно ночью вчера, утверждает, что информацию опроверг и сам Мирза Субелиани.

Купрашвили заявила, что у мужчины отмечаются повреждения, которые, по словам Субелиани, он получил 15 октября, когда совершил попытку самоубийства. «У заключенного отмечались незначительные повреждения в области обеих нижних конечностей, у локтя и в области шеи», — сказала она.

По словам Купрашвили, она также проверила журнал учета травм и последняя запись в связи со здоровьем Субелиани датируется 15 октября, когда он попытался покончить с собой. «Существующие в этих записях повреждения в точности соответствуют тем повреждениям, которые Мирза Субелиани показал мне», — добавила она.


Civil.ge






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