Глава швейцарской разведки заявил об активизации шпионов РФ

19.10.2018 16:24 Шпионаж России в Швейцарии значителен, и он растет. Об этом заявил глава швейцарской спецслужбы на фоне двух больших дел российских агентов, которые пытались получить данные на территории Швейцарии, пишет Reuters.



"Я не могу предоставить много деталей о российских мерах в Швейцарии, но ясно, что у нас есть больше мер, чем раньше", - заявил директор управления разведки NDB Жан-Филипп Годен.



"Я не могу сказать, сколько шпионов, но достаточно много. Конечно, у меня много информации, но я поделюсь ею с коллегами, а не с медиа", - добавил он.



Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу двух граждан России, подозреваемых в причастности к кибератакам на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.



Прокуратура подтвердила, что лица, связанные с предполагаемым взломом швейцарского офиса WADA, "это те же лица, которые были задержаны во время операции, указанной Федеральной разведывательной службой в связи с лабораторией в Шпице".



Российские агенты также пытались получить данные из лаборатории в Шпице возле Берна, которая расследовала отравление экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Швейцария ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли.



В апреле 2018 года в Нидерландах задержали подозреваемых в кибератаках четырех сотрудников ГРУ РФ и выслали в Россию.















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