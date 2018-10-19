Cолдаты-срочники в Грузии будут посещать музеи и расширять знания об истории и культуре страны

19.10.2018 16:34 Минобороны и Национальный музей Грузии приступили к реализации совместного образовательного проекта, ориентированного на грузинских солдат-срочников.



Инициатива призвана расширить знания солдат в сферах истории и культуры Грузии.



Накануне в рамках проекта военнослужащие V артиллерийской бригады ВС Грузии посетили Государственный музей имени Симона Джанашия.



Военные осмотрели различные экспозиции, в том числе Золотой фонд музея, Музей советской оккупации и выставки грузинского оружия.



Как отмечают в Минобороны, посещение грузинскими военнослужащими музеев необходимо для повышения общественного сознания молодежи и укрепления патриотического духа среди военных.



«Это очень важно, тем более, для проходящих обязательную военную службу, поскольку это будет способствовать повышению в их сознании чувства патриотизма. Они ознакомятся как с историческими, так и с культурными ценностями, которые у нас есть. Я только приветствую такие культурные мероприятия и, надеюсь, они продолжатся и в будущем” — считает старший лейтенант Габриэл Агабегашвили.















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