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Cолдаты-срочники в Грузии будут посещать музеи и расширять знания об истории и культуре страны


19.10.2018   16:34
Минобороны и Национальный музей Грузии приступили к реализации совместного образовательного проекта, ориентированного на грузинских солдат-срочников.

Инициатива призвана расширить знания солдат в сферах истории и культуры Грузии.

Накануне в рамках проекта военнослужащие V артиллерийской бригады ВС Грузии посетили Государственный музей имени Симона Джанашия.

Военные осмотрели различные экспозиции, в том числе Золотой фонд музея, Музей советской оккупации и выставки грузинского оружия.

Как отмечают в Минобороны, посещение грузинскими военнослужащими музеев необходимо для повышения общественного сознания молодежи и укрепления патриотического духа среди военных.

«Это очень важно, тем более, для проходящих обязательную военную службу, поскольку это будет способствовать повышению в их сознании чувства патриотизма. Они ознакомятся как с историческими, так и с культурными ценностями, которые у нас есть. Я только приветствую такие культурные мероприятия и, надеюсь, они продолжатся и в будущем” — считает старший лейтенант Габриэл Агабегашвили.






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