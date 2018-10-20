В похищении сына бизнесмена возможно участвовала действующая в Абхазии криминальная группировка

20.10.2018 17:48 Следствие работает и над версией участия в похищении сына бизнесмена Амирана Деканоидзе - Георгия Деканоидзе действующей в оккупированной Абхазии криминальной группировки. По разъяснению прокурора по делу Беки Хунашвили, следствие рассмотрит и изучит все версии. Кроме того, как сообщил прокурор журналистам, члены преступной группы, возможно, перешли на оккупированную территорию до начала расследования дела.



На вопрос, возможно ли, что в дело был бы включен действующий в Абхазии криминальный авторитет Астамур Шамба, прокурор заявил, что в процессе следствия прорабатываются все версии.



«Следствие по делу продолжается. Мы не исключаем никакие версии и изучим все версии», - отметил прокурор.



Что касается освобождения пяти из 10 задержанных, Бека Хунашвили не конкретизировал, по какой причине этим людям не предъявили обвинение.



Кроме того, прокурор считает, что в отношении 5 обвиняемых суд принял законное решение, определив им в качестве меры пресечения заключение.



«В наши интересы никак не входило продолжение с их стороны преступной деятельности, уничтожение доказательств и побег. Естественно, Тбилисский городской суд согласился с этими нашими аргументами. Кроме этих 5 лиц, разумеется, должны быть идентифицированы другие предполагаемые члены преступной группы», - заявил Бека Хунашвили.



Напомним, что в качестве меры пресечения обвиняемым в похищении сына бизнесмена Амирана Деканоидзе - Георгия Деканоидзе избрано заключение. Судья полностью удовлетворил ходатайство стороны защиты и определил заключение в качестве меры пресечения Калистрате Эрквая, Мамуке Маргвелашвили, Гоче Чечелашвили, Темуру Кенчадзе, Мамуке Эсадзе.



По информации МВД, следствие установило, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.















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