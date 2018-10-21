В Тбилиси рецидивист вымогал у бизнесмена 26 тысяч долларов

21.10.2018 13:52 Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси задержали 30-летнего мужчину по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.



В прошлом задержанный был неоднократно судим. Как утверждают в МВД, 10 сентября текущего года обвиняемый встретился с неким гражданином – 35-летним Л.К.. В ведомстве не уточняют, однако, судя по всему, мужчин связывали бизнес-интересы.



Согласно данным ведомства, «под предлогом возврата долга бизнес-партнеру», обвиняемый потребовал от Л.К. «самостоятельно определенную сумму» в 70 тысяч лари (более 26 тысяч долларов).



В случае неуплаты, мужчина угрожал расправиться с Л.К. и членами его семьи.



Спустя месяц, 11 октября, мужчины встретились снова. Из-за того, что требуемая сумма до сих пор не была уплачена, обвиняемый избил бизнесмена. Он снова озвучил угрозы в его адрес и обещал убить.



Сотрудники МВД Грузии задержали обвиняемого спустя несколько дней после этого, на основании решения суда.



В его отношении уголовное дело начали по двум статьям УК Грузии, предусматривающим насилие и вымогательство. Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы.















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