Гражданку Узбекистана приговорили в Грузии к 12 годам тюрьмы за трефикинг

22.10.2018 21:38 Батумский городской суд признал гражданку Узбекистана виновной в том, что она силой заставила свою соотечественницу заниматься в Грузии проституцией и приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



По данным следствия, проживавшая в Грузии гражданка Узбекистана в июле 2017 года позвонила своей соотечественнице, проживавшей в Азербайджане, и предложила работу. Та согласилась и приехала в Батуми. Там соотечественница отняла у нее паспорт, заперла в съемной квартире, стала избивать, заставляла заниматься проституцией, а полученные деньги присваивала. Сексуально рабство продолжалось до января 2018 года. За это время жертву трефикинга возили по ночным клубам, ресторанам и гостиницам в Хелвачаурском районе (недалеко от Батуми).



Когда женщина узнала, что ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, то решила тайком покинуть Грузию, однако в январе 2018 года была задержана по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Дело было возбуждено по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу». Статья предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.



Это не первый случай участия гражданки Узбекистана в трефикинге в Грузии. В конце марта текущего года Батумский городской суд приговорил другую гражданку Узбекистана к 12 годам тюрьмы заочно. В этом случае женщина также обвинялась в трефикинге своей соотечественницы, которую заставляла заниматься проституцией в Батуми с августа 2017 года. Обвиняемой удалось скрыться от следствия и с мая этого года ее объявили в розыск.















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