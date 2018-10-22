Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданку Узбекистана приговорили в Грузии к 12 годам тюрьмы за трефикинг


22.10.2018   21:38
Батумский городской суд признал гражданку Узбекистана виновной в том, что она силой заставила свою соотечественницу заниматься в Грузии проституцией и приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

По данным следствия, проживавшая в Грузии гражданка Узбекистана в июле 2017 года позвонила своей соотечественнице, проживавшей в Азербайджане, и предложила работу. Та согласилась и приехала в Батуми. Там соотечественница отняла у нее паспорт, заперла в съемной квартире, стала избивать, заставляла заниматься проституцией, а полученные деньги присваивала. Сексуально рабство продолжалось до января 2018 года. За это время жертву трефикинга возили по ночным клубам, ресторанам и гостиницам в Хелвачаурском районе (недалеко от Батуми).

Когда женщина узнала, что ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, то решила тайком покинуть Грузию, однако в январе 2018 года была задержана по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Дело было возбуждено по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу». Статья предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Это не первый случай участия гражданки Узбекистана в трефикинге в Грузии. В конце марта текущего года Батумский городской суд приговорил другую гражданку Узбекистана к 12 годам тюрьмы заочно. В этом случае женщина также обвинялась в трефикинге своей соотечественницы, которую заставляла заниматься проституцией в Батуми с августа 2017 года. Обвиняемой удалось скрыться от следствия и с мая этого года ее объявили в розыск.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна