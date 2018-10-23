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В Киеве двух офицеров полиции поймали на взятке в 50 тысяч долларов


23.10.2018   11:43
Правоохранители задержали в Киеве двоих офицеров полиции во время получения взятки в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

“Организатор преступной группы «оборотней в погонах», оперуполномоченный отдела по разоблачению правонарушений в сфере легального обращения наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М. требовал от гражданина Украины взятку в размере 50 тысяч долларов США", - написала она.

По данным Сарган, за эту сумму злоумышленник обещал не регистрировать в отношении последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время относительно этого гражданина следственным отделом Подольского управления полиции в Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили, что «организатор» М. к своей преступной деятельности привлек еще двоих офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ Нацполиции в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве в отношении указанного гражданина Украины, отметила Сарган.

“Двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму взятки в размере 50 тысяч долларов США. Этот факт задокументирован", - проинформировала она.

Сарган подчеркнула, что оба участника преступной группы - капитан полиции, старший следователь следственного отдела, и лейтенант, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции Киева, задержаны.

“Денежные средства изъяты, проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы капитана М. и его задержания", - добавила Сарган.

Относительно всех фигурантов данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.






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