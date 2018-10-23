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Проект, финансируемый США, поможет Грузии противостоять антизападной пропаганде


23.10.2018   16:13
Государственный департамент США выделил полмиллиона долларов США, чтобы путем повышения осведомленности общества о процессе европейской и евроатлантической интеграции помочь Грузии противостоять антизападной пропаганде.

Проект под названием «Повышение информированности и вовлеченности в регионах Грузии по вопросам интеграции с Западом», который рассчитан на 18 месяцев, осуществляется Информационным центром о НАТО и ЕС и его цель заключается в предоставлении «объективной и всесторонней» информации населению регионов Грузии по вопросам интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила на на вчерашней презентации, что США финансируют проекты, чтобы выразить свою поддержку Грузии «на пути интеграции в ЕС и НАТО». Она подчеркнула, что Соединенные Штаты стоят рядом с Грузией на этом пути.

«Этот проект обеспечит успешный диалог, во время которого произойдет информирование большего числа грузин о пользе необратимого выбора Грузии в отношении западной интеграции», — сказала Руд.

Она также отметила, что проект обеспечивает доставку информации в более удаленные регионы об успехах и вызовах, которые стоят перед стремлением Грузии стать частью «Западного содружества демократических стран».

Говоря о расширении масштабов антизападной пропаганды в Грузии, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что «мы отвечаем на пропаганду не контрпропагандой, а успешными реформами в стране, экономическим прогрессом, укреплением демократических ценностей и демонстрацией пользы, полученной в процессе европейской интеграции».

Civil Georgia





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