Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США начали первую кибероперацию по противодействию России


23.10.2018   17:48
Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс. – Ред.)", - говорится в материале.

Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", - говорится в статье.

При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или с помощью каких-то других каналов связи.

"Операции Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно по сравнению с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - подчеркивает газета.

4 октября стало известно, что власти США предъявили обвинения семи гражданам России, которых считают сотрудниками ГРУ РФ, в связи с хакерскими атаками на антидопинговые организации, международный футбольный орган и ведущую электротехническую компанию Westinghouse Electric Corp.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна