США начали первую кибероперацию по противодействию России

23.10.2018 17:48 Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией.



Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.



"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс. – Ред.)", - говорится в материале.



Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.



По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.



"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", - говорится в статье.



При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или с помощью каких-то других каналов связи.



"Операции Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно по сравнению с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - подчеркивает газета.



4 октября стало известно, что власти США предъявили обвинения семи гражданам России, которых считают сотрудниками ГРУ РФ, в связи с хакерскими атаками на антидопинговые организации, международный футбольный орган и ведущую электротехническую компанию Westinghouse Electric Corp.















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