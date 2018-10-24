Министр обороны Грузии обвиняет «Рустави 2» в попытке дискредитации оборонного ведомства

24.10.2018 17:37



Он отметил, что его кредит составляет не 700 тысяч долларов, а 145 тысяч, как отмечалось в сюжете телекомпании.



«В последнее время против оборонного ведомства особенно активизировалось одно телевидение лжи, цель которого - дискредитацией оборонного ведомства вызвать деморализацию в грузинских вооруженных силах, создать негативный настрой, особенно на том фоне, когда вооруженные силы благодаря проведенным реформам и достижениям международно признаны, как образцовая структура. Именно эти успехи раздражают «телевидение лжи» и их нападки принимают аморальный характер особенно в предвыборный период.



Вчера во время интервью один из журналистов обманщиков «телевидения лжи» сказал, будто я взял кредит в размере 700 тысяч долларов, в действительности же мой кредитный долг составляет 145 тысяч долларов. Кроме того, хочу отметить в связи с недвижимым имуществом моей семьи, я приобрел земельный участок, семья начала строительство дома до начала мной деятельности на публичной службе, на те сбережения, которые у меня скопились в результате академической деятельности как в Грузии, так и в Германии в 2007-2012 гг. На строительство дома потребовалось 4 года и он годами сдается. Это дало мне основания получить кредит и возможность выполнять кредитные обязательства. На это я построил дом, где живу сейчас. Все это детально записано в декларации, которая доступна всем», - заявил Леван Изория.



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Несколько дней назад телекомпания «Рустави 2» показала сюжет о фешенебельных домах представителей власти. Данный сюжет вызвал серьезное раздражение представителей "Грузинской мечты". Один из них, глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Сесиашвили даже стал утверждать, что строительство трехэтажного дома площадью в 310 квадратных метров ему обошлось лишь в 37 тысяч долларов, после чего пользователи социальной сети Фейсбук стали шутя приглашать его прорабом для строительства домов. Более того, на вчерашней пресс-конференции лидер "Грузинской мечты", олигарх Бидзина Иванишвили стал защищать фигурантов этого сюжета. Говоря о Сесиашвили, Иванишвили утверждал, что вполне реально построить один квадратный метр жилья за 100 лари, и тем более за 100 долларов. Для сравнения скажем, что стоимость черного каркаса жилых зданий в Тбилиси колеблется от 350 долларов и выше в зависимости от района. Иванишвили договорился до того, что бассейн на участке Сесиашвили назвал дешевой грудой бетона указав на то, что "в нем ведь нет воды".



По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, одно «телевидение лжи» пытается дискредитацией оборонного ведомства вызвать деморализацию в грузинских вооруженных силах. Об этом Леван Изория заявил на брифинге в министерстве, отвечая на обвинения телекомпании «Рустави 2» по поводу несоответствия своих доходов с находящимся в его собственности фешенебельным домом.Он отметил, что его кредит составляет не 700 тысяч долларов, а 145 тысяч, как отмечалось в сюжете телекомпании.«В последнее время против оборонного ведомства особенно активизировалось одно телевидение лжи, цель которого - дискредитацией оборонного ведомства вызвать деморализацию в грузинских вооруженных силах, создать негативный настрой, особенно на том фоне, когда вооруженные силы благодаря проведенным реформам и достижениям международно признаны, как образцовая структура. Именно эти успехи раздражают «телевидение лжи» и их нападки принимают аморальный характер особенно в предвыборный период.Вчера во время интервью один из журналистов обманщиков «телевидения лжи» сказал, будто я взял кредит в размере 700 тысяч долларов, в действительности же мой кредитный долг составляет 145 тысяч долларов. Кроме того, хочу отметить в связи с недвижимым имуществом моей семьи, я приобрел земельный участок, семья начала строительство дома до начала мной деятельности на публичной службе, на те сбережения, которые у меня скопились в результате академической деятельности как в Грузии, так и в Германии в 2007-2012 гг. На строительство дома потребовалось 4 года и он годами сдается. Это дало мне основания получить кредит и возможность выполнять кредитные обязательства. На это я построил дом, где живу сейчас. Все это детально записано в декларации, которая доступна всем», - заявил Леван Изория.Несколько дней назад телекомпания «Рустави 2» показала сюжет о фешенебельных домах представителей власти. Данный сюжет вызвал серьезное раздражение представителей "Грузинской мечты". Один из них, глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Сесиашвили даже стал утверждать, что строительство трехэтажного дома площадью в 310 квадратных метров ему обошлось лишь в 37 тысяч долларов, после чего пользователи социальной сети Фейсбук стали шутя приглашать его прорабом для строительства домов. Более того, на вчерашней пресс-конференции лидер "Грузинской мечты", олигарх Бидзина Иванишвили стал защищать фигурантов этого сюжета. Говоря о Сесиашвили, Иванишвили утверждал, что вполне реально построить один квадратный метр жилья за 100 лари, и тем более за 100 долларов. Для сравнения скажем, что стоимость черного каркаса жилых зданий в Тбилиси колеблется от 350 долларов и выше в зависимости от района. Иванишвили договорился до того, что бассейн на участке Сесиашвили назвал дешевой грудой бетона указав на то, что "в нем ведь нет воды".











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