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Министр обороны Грузии обвиняет «Рустави 2» в попытке дискредитации оборонного ведомства
24.10.2018 17:37
По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, одно «телевидение лжи» пытается дискредитацией оборонного ведомства вызвать деморализацию в грузинских вооруженных силах. Об этом Леван Изория заявил на брифинге в министерстве, отвечая на обвинения телекомпании «Рустави 2» по поводу несоответствия своих доходов с находящимся в его собственности фешенебельным домом.
Он отметил, что его кредит составляет не 700 тысяч долларов, а 145 тысяч, как отмечалось в сюжете телекомпании.
«В последнее время против оборонного ведомства особенно активизировалось одно телевидение лжи, цель которого - дискредитацией оборонного ведомства вызвать деморализацию в грузинских вооруженных силах, создать негативный настрой, особенно на том фоне, когда вооруженные силы благодаря проведенным реформам и достижениям международно признаны, как образцовая структура. Именно эти успехи раздражают «телевидение лжи» и их нападки принимают аморальный характер особенно в предвыборный период.
Вчера во время интервью один из журналистов обманщиков «телевидения лжи» сказал, будто я взял кредит в размере 700 тысяч долларов, в действительности же мой кредитный долг составляет 145 тысяч долларов. Кроме того, хочу отметить в связи с недвижимым имуществом моей семьи, я приобрел земельный участок, семья начала строительство дома до начала мной деятельности на публичной службе, на те сбережения, которые у меня скопились в результате академической деятельности как в Грузии, так и в Германии в 2007-2012 гг. На строительство дома потребовалось 4 года и он годами сдается. Это дало мне основания получить кредит и возможность выполнять кредитные обязательства. На это я построил дом, где живу сейчас. Все это детально записано в декларации, которая доступна всем», - заявил Леван Изория.
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Несколько дней назад телекомпания «Рустави 2» показала сюжет о фешенебельных домах представителей власти. Данный сюжет вызвал серьезное раздражение представителей "Грузинской мечты". Один из них, глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Сесиашвили даже стал утверждать, что строительство трехэтажного дома площадью в 310 квадратных метров ему обошлось лишь в 37 тысяч долларов, после чего пользователи социальной сети Фейсбук стали шутя приглашать его прорабом для строительства домов. Более того, на вчерашней пресс-конференции лидер "Грузинской мечты", олигарх Бидзина Иванишвили стал защищать фигурантов этого сюжета. Говоря о Сесиашвили, Иванишвили утверждал, что вполне реально построить один квадратный метр жилья за 100 лари, и тем более за 100 долларов. Для сравнения скажем, что стоимость черного каркаса жилых зданий в Тбилиси колеблется от 350 долларов и выше в зависимости от района. Иванишвили договорился до того, что бассейн на участке Сесиашвили назвал дешевой грудой бетона указав на то, что "в нем ведь нет воды".
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