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На компьютеры «Рустави 2» вторые сутки ведется хакерская атака


24.10.2018   17:44
По словам генерального директора "Рустави 2" Ники Гварамия, на компьютеры телекомпании была осуществлена хакерская атака. По его заявлению "Нетгазете", атака началась вчера, и, несмотря на то, что телекомпания смогла остановить ее, попытки атаки заметны и сегодня.

По словам Гварамия, в телекомпании побывали специалисты, которые подтвердили, что имела место хакерская атака.

"Вирус в основном распространился по всем компьютерам через сеть, но основной целью стали два компьютера. Один на мое имя, который в данный период я не использую, и второй - Нодара Меладзе. Очевидно, во время атаки идентифицировали IP, и именно поэтому главной целью стали как раз таки эти два компьютера"- говорит он.

В то же время Гварамия отметил, что хакерская атака началась из-за скрытых записей, находящихся у телекомпании. По его же словам, "Рустави 2" не обратится по данному вопросу к полиции, поскольку объявляет недоверие государственному ведомству.

В последнее время телекомпания "Рустави 2" периодически публикует скрытые записи, касающиеся дела компании "Омега" и заключенного экс-прокурора Мирзы Субелиани.







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