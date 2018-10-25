В Тбилиси и Марнеули задержаны члены «воровского мира»

25.10.2018 17:57 В Тбилиси и Марнеули (45 км от Тбилиси) задержаны пять человек по обвинению в членстве в воровском мире, участии в «воровских разборках», а также обращении к ворам в законе. Об этом сегодня сообщает МВД Грузии.



Из материалов уголовного дела следует, что задержанные поддерживали связь с проживающими в настоящее время за рубежом ворами в законе Джейраном Кинцурашвили и Ираклием Данелия.

По указанию криминальных авторитетов обвиняемые устраивали в Грузии «воровские разборки». Возраст задержанных колеблется от 33 до 42 лет.



По данным телекомпании «Рустави-2», спецоперация в Тбилиси прошла на улице Уридия в районе Надзаладеви. Там были задержаны трое. По словам очевидцев, полицейские преследовали автомобиль, который был остановлен как раз на улице Уридия. Местные жители утверждают, что обвиняемые не проживают в этом районе.



Уголовное дело возбуждено по статьям «членство в воровском мире, вор в законе», «участие в воровской сходке», «обращение или получение материальной пользы либо материального преимущества в результате обращения к члену воровского мира/вору в законе». Указанные статьи предусматривают в виде наказания лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.



В апреле 2018 года парламент Грузии принял поправки и ужесточил действующий с 2005 года закон, касающийся воров в законе. В Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах появились такие понятия, как «поддержка деятельности воровского сообщества» и «участие в воровской сходке». Уголовно наказуемым стало и обращение к члену воровского мира/вору в законе. После поправок членство в воровском мире наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет тюрьмы со штрафом или без.







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